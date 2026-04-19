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El líder de la coalición Bulgaria Progresista y expresidente Radev Rumen se dirige a los medios de comunicación en Sofía, el 19 de abril de 2026. (Dimitar KYOSEMARLIEV / AFP)
El líder de la coalición Bulgaria Progresista y expresidente Radev Rumen se dirige a los medios de comunicación en Sofía, el 19 de abril de 2026. (Dimitar KYOSEMARLIEV / AFP)
/ DIMITAR KYOSEMARLIEV
Por Agencia EFE

El prorruso y euroescéptico Rumen Radev ganó las elecciones legislativas en Bulgaria con hasta el 39 % de los votos, una victoria clara pero insuficiente para gobernar en solitario, según los primeros sondeos a pie de urna.

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