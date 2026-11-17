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Rusia estimó este martes que la presencia de soldados franceses en Ucrania equivale a una “participación directa” en la guerra, una acusación que Francia considera “absurda”.
Rusia estimó este martes que la presencia de soldados franceses en Ucrania equivale a una “participación directa” en la guerra, una acusación que Francia considera “absurda”.
Desde hace meses hay pequeños contingentes de soldados franceses en Ucrania para entrenar a militares ucranianos y encargarse del mantenimiento del material, indicó el lunes a la AFP una fuente que pidió el anonimato, confirmando así una información revelada por la emisora RFI.
La fuente añadió que esto excluye cualquier papel de combate.
“No solo franceses, lo sabemos. Hemos expresado nuestra preocupación (...) esto ya no se trata de apoyo a Ucrania, sino de participación directa en la guerra”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, a periodistas.
La ministra delegada de Defensa francesa, Alice Rufo, lo niega.
Rufo subrayó “la ausencia de cualquier intención de combate, al contrario de lo que, por cierto, ha dicho esta mañana el ministro ruso de Relaciones Exteriores, que habló de participación directa en la guerra”. “Es absurdo”, declaró.
La misión, bautizada “Volia” y dirigida por un general, consiste en una estructura “ligera y modulable”, compuesta por “pequeños efectivos para misiones cortas”, según los interlocutores de RFI que hablaron bajo condición de anonimato.
Estos militares están presentes al menos desde el verano de 2026, según RFI.
Los países occidentales respaldan a Kiev en su lucha por repeler la invasión rusa desde 2022, proporcionándole material, ayuda financiera e incluso información de inteligencia.
Ningún soldado de países terceros combate oficialmente junto a Ucrania.
Del lado ruso, Corea del Norte envió militares para participar en los combates en Rusia, en la región de Kursk.
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