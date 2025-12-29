El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión para debatir la «operación militar especial» de Rusia en Ucrania, en el Kremlin de Moscú, Rusia, el 29 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN
Agencia EFE
Rusia acusa a Ucrania de atacar con drones una de las residencias de Putin
Las intentaron atacar anoche con drones una de las residencias del presidente ruso, , aseguró este lunes el ministro de Exteriores del país, Serguéi Lavrov.

“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, dijo Lavrov, citado por las agencias rusas.

Agregó que todos los fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que esa acción “se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano”.

Lavrov aseguró que Moscú no tiene intención de retirarse del , pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano.

“Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia”, dijo.

Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP
Además, adelantó que las acciones de Kiev “no se quedarán impunes”.

“Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán”, aseguró el ministro.

Mientras, el viceministro de Exteriores, Alexandr Grushkó acusó a las autoridades de Kiev de cometer “provocaciones” para intentar cuando el proceso entra en una fase “delicada de búsqueda de soluciones”.

