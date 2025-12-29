Rusia acusa a Ucrania de atacar con drones una de las residencias de Putin

Escucha la noticia
Las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con drones una de las residencias del presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este lunes el ministro de Exteriores del país, Serguéi Lavrov.
“En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod”, dijo Lavrov, citado por las agencias rusas.
Agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.
El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que esa acción “se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano”.
Lavrov aseguró que Moscú no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Washington, pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano.
“Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia”, dijo.
Además, adelantó que las acciones de Kiev “no se quedarán impunes”.
“Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán”, aseguró el ministro.
Mientras, el viceministro de Exteriores, Alexandr Grushkó acusó a las autoridades de Kiev de cometer “provocaciones” para intentar frustrar las negociaciones de paz, cuando el proceso entra en una fase “delicada de búsqueda de soluciones”.
