Rusia acusa a Ucrania de ataque con drones con al menos 20 muertos en región de Kherson

Rusia acusó este jueves al ejército de Kiev de haber llevado un ataque nocturno con drones en la parte de la región ucraniana de Kherson controlada por Moscú, dejando al menos 20 muertos.

El Comité de Investigación ruso indicó en un comunicado que un ataque “masivo” de drones ucranianos alcanzó una cafetería de la localidad de Jorly.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

SEPA MÁS | El Kremlin no revela cómo endurecerá su postura en negociaciones sobre Ucrania por ataque a residencia de Putin

El gobernador de la región meridional de Kherson nombrado por Moscú, Vladimir Saldo, afirmó en Telegram que al menos 24 personas murieron y que “decenas” resultaron heridas, y también publicó unas fotos en las que se ven cuerpos carbonizados.

Se decretaron dos días de luto oficial en la parte de Kherson controlada por Rusia, agregó.

De momento, las autoridades ucranianas no reaccionaron a estas acusaciones.

Por su parte, la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, acusó a Kiev de haber llevado a cabo un “ataque terrorista” contra la población civil durante los festejos de Año Nuevo.

REVISA AQUÍ | Misiles rusos Oreshnik con capacidad nuclear han entrado en servicio activo, dice Moscú

El pueblo de Jorly se ubica a orillas del mar Negro, y está controlado por Rusia desde el inicio de su ofensiva en Ucrania, en febrero de 2022.

El ejército ucraniano le arrebató gran parte de la región de Kherson a las tropas del Kremlin en el otoño boreal de 2022, incluida la capital epónima.

Desde entonces, el río Dniéper marca la línea del frente en la región, donde ambos bandos suelen lanzar ataques con drones.