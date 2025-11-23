Rusia admite que 50.000 viviendas fueron dañadas en Bélgorod por ataques ucranianos

Escucha la noticia
Unas 50.000 viviendas fueron dañadas en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, a causa de los ataques ucranianos, admitió este domingo el gobernador regional Viacheslav Gladkov.
“Les recuerdo que más de 50.000 viviendas fueron destruidas o dañadas. Más de 43.000 ya han sido restauradas”, declaró Gladkov en una conferencia de prensa citada por TASS.
Sin embargo, el gobernador expresó sus dudas sobre el regreso de todos los residentes que se vieron obligados a desplazarse debido a los constantes ataques ucranianos contra la región, la más castigada de Rusia.
“Algunos viven en centros de alojamiento temporal, otros alquilan viviendas y reciben una compensación parcial, otros se alojan con familiares y otros han comprado otras viviendas”, comentó.
Gladkov explicó que este plan de reconstrucción se realiza con fondos federales y que actualmente están en marcha 5.500 proyectos de construcción de viviendas nuevas.
Hoy mismo, en su canal de Telegram, el gobernador comunicó que en las últimas 24 horas 62 drones ucranianos atacaron la región, lo que causó una víctima mortal y dos heridos.
Bélgorod también es víctima de ataques con misiles y de mortero.
El Ministerio de Defensa comunicó esta mañana el derribo de 75 drones ucranianos sobre territorio controlado por Rusia durante la madrugada.
