Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en Ashgabat, el 12 de diciembre de 2025. (Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en Ashgabat, el 12 de diciembre de 2025. (Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
/ ALEXANDER KAZAKOV
Por Agencia EFE

El Kremlin advirtió hoy a Estonia, antigua república soviética que pertenece a la OTAN, contra el futuro despliegue de armas nucleares en territorio del país báltico.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Rusia advierte a Estonia contra el posible despliegue de armas nucleares en su territorio
Europa

Rusia advierte a Estonia contra el posible despliegue de armas nucleares en su territorio

Rusia lanza andanada de bombardeos en Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión
Europa

Rusia lanza andanada de bombardeos en Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión

Escoltas del príncipe Andrés recibieron órdenes del personal de Epstein para vigilar una fiesta
Europa

Escoltas del príncipe Andrés recibieron órdenes del personal de Epstein para vigilar una fiesta

Francia convocará al embajador de EE.UU. por comentarios sobre activista de extrema derecha asesinado
Europa

Francia convocará al embajador de EE.UU. por comentarios sobre activista de extrema derecha asesinado