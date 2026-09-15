icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los lanzadores de misiles balísticos intercontinentales rusos Yars participan en el desfile militar del día de la Victoria en Moscú, el 9 de mayo de 2024. (EFE/EPA/YURI KOCHETKOV).
Los lanzadores de misiles balísticos intercontinentales rusos Yars participan en el desfile militar del día de la Victoria en Moscú, el 9 de mayo de 2024. (EFE/EPA/YURI KOCHETKOV).
/ YURI KOCHETKOV
Por Agencia EFE

Polonia dejaría de existir “en dos o tres días” en caso de ataque contra Rusia, advirtió hoy Nikolái Pátrushev, asesor del Kremlin, tras los últimos incidentes con drones rusos en la frontera con Ucrania y en territorio polaco.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.