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Resumen

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El submarino nuclear de Rusia Yuri Dolgoruky prueba un misil Bulava. (Ministerio de Defensa de Rusia / AP).
El submarino nuclear de Rusia Yuri Dolgoruky prueba un misil Bulava. (Ministerio de Defensa de Rusia / AP).
Por Agencia EFE

El representante permanente de Rusia ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Mijaíl Uliánov, advirtió este domingo contra la reanudación de las pruebas nucleares y amenazó con una respuesta “adecuada” de Moscú en tal caso.

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