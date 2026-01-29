Rusia advierte que el empleo de la fuerza contra Irán sumirá en caos a toda la región

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder espiritual de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AGENCIA DE NOTICIAS IRIB / AFP)

Por Agencia EFE

El Kremlin advirtió este jueves de que el empleo de la fuerza contra Irán solo traerá caos y desestabilización a toda la región, sin mencionar directamente las amenazas de Estados Unidos a la República Islámica.

