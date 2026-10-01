En concreto, Moscú envió a la OTAN un documento diplomático informal —un non-paper— en el que advirtió que estaría dispuesto a utilizar “todo el arsenal” de fuerzas y capacidades a su disposición, “incluidas las armas nucleares”, si países de la Alianza intentan aislar Kaliningrado del resto de Rusia. Este enclave está situado entre Polonia y Lituania.

La advertencia va incluso más allá: Rusia señaló que un conflicto podría comenzar con ataques preventivos contra centros de toma de decisiones de países miembros de la OTAN en una fase inicial de un eventual conflicto.

El argumento ruso es que la OTAN estaría preparando un bloqueo aéreo y marítimo de Kaliningrado. Moscú considera que una operación de ese tipo constituiría una amenaza directa contra territorio ruso.

Soldados polacos construyen una valla de alambre de púas en la frontera de Polonia con Rusia, en la región de Kaliningrado, el 3 de noviembre de 2022. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP). / WOJTEK RADWANSKI

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, justificó la advertencia alegando que declaraciones de Polonia y otros países europeos sobre Kaliningrado son una provocación y recordó que la doctrina rusa contempla una respuesta nuclear ante intentos de bloquear territorio ruso.

En este punto, cabe explicar que este año la OTAN ha mantenido una intensa actividad militar en el flanco oriental, incluido el mar Báltico, con ejercicios como BALTOPS 2026, realizado en junio con unos 6.000 militares de 15 países, y otros entrenamientos aéreos y terrestres en países vecinos de Rusia, aunque no hay evidencia de que estos ejercicios tengan como objetivo aislar o bloquear Kaliningrado.

El 19 de junio de 2026, la fragata polaca General Tadeusz Kosciuszko llega a la base naval de Kiel-Wik tras las dos semanas de maniobras navales de la OTAN Baltops que se realizaron en el mar Báltico. (MARCUS BRANDT / dpa Picture-Alliance via AFP). / MARCUS BRANDT

El miércoles, la OTAN confirmó que Rusia le envió el documento diplomático y respondió que la Alianza es una organización defensiva y que sus actividades y ejercicios militares no representan un riesgo para Moscú.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, condenó la amenaza del uso de la fuerza y calificó de “irresponsable” la retórica nuclear rusa.

Mientras que el jueves, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la Alianza no espera una ofensiva militar rusa inminente, pero advirtió que Moscú probablemente continuará con “ataques hostiles” de carácter híbrido contra países aliados.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, gesticula mientras interviene durante la sesión plenaria de la reunión anual del Club de Debate Valdai en Moscú, el 1 de octubre de 2026. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV). / MAXIM SHIPENKOV

Por su parte, Putin advirtió el jueves que Rusia utilizará “todo su arsenal” si Kaliningrado o cualquier otro territorio ruso sufre un ataque directo. Aunque matizó que los diplomáticos rusos no habían mencionado específicamente las armas nucleares, defendió sus advertencias como una respuesta a lo que Moscú considera una escalada de la OTAN y de países europeos.

“Si llegamos a un ataque directo contra la Federación Rusa, y me refiero a Kaliningrado, pero también puede pasar con cualquier otro territorio, por supuesto, en la agenda figurará inevitable e inmediatamente la cuestión del empleo por parte de Rusia de todo el armamento a su alcance. Eso es inevitable”, dijo Putin.

También destacó la ventaja rusa en armamento estratégico e hipersónico frente al mayor potencial económico y demográfico de la Alianza.

Además, Putin ordenó adoptar medidas para garantizar la seguridad de Kaliningrado.

Kaliningrado, una “fortaleza militar” rusa en el corazón del Báltico

El enclave ruso de Kaliningrado. (AFP).

Kaliningrado es un territorio ruso separado físicamente de Rusia continental y situado entre Polonia y Lituania. Tiene enorme importancia militar porque Moscú mantiene allí fuerzas, misiles y una importante infraestructura de la Flota del Báltico.

La zona está vinculada además al corredor de Suwalki, una franja de aproximadamente 100 kilómetros entre Polonia y Lituania que conecta a los países bálticos con el resto del territorio de la OTAN. Para Moscú, un eventual control occidental de esa zona podría comprometer la conexión terrestre y marítima de Kaliningrado.

Para Andrés Gómez de la Torre, especialista en temas de defensa e inteligencia, Kaliningrado es una pieza estratégica de primer orden para Rusia y mantiene un alto nivel de militarización.

“Kaliningrado es una suerte de fortaleza militar rusa inexpugnable”, sostiene a El Comercio.

Remarca que Kaliningrado pasó a formar parte de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial y actualmente alberga una importante base naval, además de sistemas de misiles Iskander. Según el analista, estos sistemas pueden estar preparados para portar tanto cabezas convencionales como nucleares.

El monumento de bronce en honor a Vladimir Ilyich Ulyanov (Vladimir Lenin), obra del escultor VB Topuridze, se ve en Kaliningrado, Rusia, el 8 de septiembre de 2019. (Foto de Michal Fludra/NurPhoto vía AFP). / MICHAL FLUDRA

Gómez de la Torre sostiene que la ubicación geográfica del enclave explica, en parte, por qué Kaliningrado ocupa un lugar central en las hipótesis de conflicto entre Moscú y la OTAN. En un escenario de guerra abierta, su conexión terrestre con el resto de Rusia estaría severamente condicionada por su posición entre Polonia y Lituania, destaca.

Señala que la OTAN, como organización de seguridad colectiva, contempla distintos escenarios de conflicto y que Kaliningrado podría ser considerado un objetivo estratégico debido a su aislamiento geográfico.

La doctrina nuclear rusa y el error de cálculo

Un lanzador de misiles Iskander-M realiza una demostración durante el Foro Técnico-Militar Internacional "Ejército 2022" en el campo de entrenamiento militar de Kubinka, en Moscú, Rusia, el 17 de agosto de 2022. (PAVEL PAVLOV Anadolu vía AFP). / PAVEL PAVLOV

Para el embajador Juan Álvarez Vita, las constantes referencias de Rusia a su arsenal nuclear no deben tomarse como una simple retórica, debido al tamaño de su arsenal y al proceso de modernización constante al que ha sido sometido.

“La amenaza nuclear tiene su base real”, sostiene Álvarez Vita a El Comercio. Agrega que el poderío nuclear ruso es ampliamente conocido por las grandes potencias y convierte las advertencias de Moscú en un mensaje dirigido directamente a la OTAN y Estados Unidos, con el objetivo de marcar un límite.

Indica que las últimas advertencias rusas deben analizarse además en un contexto de creciente tensión militar. Menciona los ataques con drones ucranianos que han alcanzado zonas cercanas a Moscú y las conversaciones mantenidas recientemente entre funcionarios estadounidenses y rusos en la capital rusa, cuyo contenido no ha sido difundido públicamente.

¿Cuándo una amenaza puede convertirse en un ataque nuclear? Según Álvarez Vita, las grandes potencias pueden distinguir entre una advertencia destinada a disuadir y las señales que indicarían una preparación real para utilizar armas nucleares.

Aunque el embajador considera que el uso efectivo de armas nucleares representaría el escenario extremo, advierte que el incremento de la tensión eleva el riesgo de una escalada no buscada por las partes, que podría desencadenarse por un error de cálculo.

“Una utilización de las actuales armas atómicas podría poner en peligro la existencia misma de la humanidad en su conjunto”, enfatiza.

Fotografía de un bombardero estratégico Tupolev Tu-22M3 tomada en el campo de entrenamiento de Alabino, cerca de Moscú, en abril de 2018. (Alexéi Kudenko/ AP).

Por su parte, Gómez de la Torre vincula la advertencia nuclear rusa con los cambios introducidos por Moscú en su doctrina militar y nuclear. Recuerda que en el 2024 Rusia modificó sus criterios sobre las circunstancias que podrían justificar el empleo de armas nucleares y amplió el listado de amenazas contempladas.

Explica que entre los escenarios incluidos aparecen referencias a ataques convencionales de carácter conjunto, un supuesto que podría involucrar a una alianza militar como la OTAN.

El analista también recuerda que Rusia ha desarrollado y reivindicado la posibilidad de emplear armas nucleares tácticas, de menor alcance que las estratégicas, dentro de un escenario de escalada militar.

Para Gómez de la Torre, la referencia a las armas nucleares no debe analizarse únicamente como una amenaza de uso inmediato, sino también como una herramienta de disuasión. Moscú busca advertir sobre las consecuencias que tendría una escalada directa con la OTAN.

El analista destaca que Rusia también ha recurrido a la idea de los ataques preventivos como mecanismo para elevar el costo de una eventual confrontación.

“Si esto escala, puede haber un ataque preventivo”, resume sobre el mensaje que Moscú intenta transmitir.

Gómez de la Torre manifiesta que la tensión en torno a Kaliningrado no se limita al terreno militar convencional o nuclear. Dice que Rusia viene desarrollando de manera paralela una estrategia de guerra híbrida que incluye ataques cibernéticos y acciones contra infraestructura crítica en distintos países europeos.

De esta manera, la amenaza nuclear y las acciones híbridas formarían parte de un mismo contexto de presión y disuasión.

“El mensaje central de Moscú es que cualquier intento de convertir el aislamiento de Kaliningrado en una operación militar contra Rusia podría desencadenar una escalada mucho mayor”, concluye.