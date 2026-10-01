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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirige a la audiencia en el Valdai Discussion Club en Moscú el 1 de octubre de 2026. (Foto de Igor IVANKO / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirige a la audiencia en el Valdai Discussion Club en Moscú el 1 de octubre de 2026. (Foto de Igor IVANKO / AFP).
/ IGOR IVANKO
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Rusia volvió a aludir a sus armas nucleares para lanzar una advertencia a la OTAN. Esta vez, el foco está en Kaliningrado, el enclave ruso en el mar Báltico que Moscú considera vulnerable ante un eventual bloqueo aéreo o marítimo de la Alianza. El presidente Vladimir Putin ya ordenó adoptar medidas para garantizar su seguridad, mientras su gobierno advierte que cualquier acción contra el territorio ruso tendrá una respuesta inmediata. La escalada abre una pregunta de fondo: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Kremlin y qué papel cumple la recurrente amenaza nuclear en su estrategia de disuasión frente a Occidente?

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