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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene una reunión por videoconferencia con los gobernadores regionales recién elegidos en Moscú el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantiene una reunión por videoconferencia con los gobernadores regionales recién elegidos en Moscú el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).
/ VYACHESLAV PROKOFYEV
Por Agencia EFE

Rusia utilizará todos los medios a su alcance, incluidas sus armas nucleares, si países occidentales intentan bloquear el enclave de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania, advirtieron fuentes diplomáticas rusas.

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