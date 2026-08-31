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Resumen

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Rusia elevó la tensión con el Reino Unido al advertir que podría atacar objetivos militares británicos en respuesta al apoyo de Londres a Ucrania. La advertencia coincide con la sorpresiva visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, quien, según reportes de medios estadounidenses, transmitió a funcionarios rusos un mensaje de Washington contra cualquier ataque a un país de la OTAN. Estos últimos cruces vuelven a poner sobre la mesa el riesgo de que la guerra en Ucrania termine derivando en una confrontación directa entre las fuerzas militares de Vladimir Putin y la alianza atlántica.

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