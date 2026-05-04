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El humo se eleva sobre Kiev tras un ataque de Rusia el 16 de abril de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Serhii Okunev / AFP).
El humo se eleva sobre Kiev tras un ataque de Rusia el 16 de abril de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Serhii Okunev / AFP).
/ SERHII OKUNEV
Por Agencia AFP

Rusia amenazó este lunes con lanzar un “ataque masivo con misiles” contra Kiev si Ucrania viola la tregua unilateral del 8 y 9 de mayo ordenada por el presidente Vladimir Putin, con motivo de las conmemoraciones por el final de la Segunda Guerra Mundial.

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