Rusia amenazó este lunes con lanzar un “ataque masivo con misiles” contra Kiev si Ucrania viola la tregua unilateral del 8 y 9 de mayo ordenada por el presidente Vladimir Putin, con motivo de las conmemoraciones por el final de la Segunda Guerra Mundial.

“Si el régimen de Kiev intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración del 81º aniversario de la victoria en la Gran Guerra patriótica, las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”, indicó en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso, divulgado en el servicio de mensajería MAX, respaldado por el Kremlin.

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