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La fachada del Instituto Goethe en Moscú. El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció el cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo y de las filiales del Instituto Goethe. (EFE/ Anush Janbabian).
La fachada del Instituto Goethe en Moscú. El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció el cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo y de las filiales del Instituto Goethe. (EFE/ Anush Janbabian).
Por Agencia EFE

El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció este lunes el cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo y de las filiales del Instituto Goethe en respuesta a unas acciones “inamistosas” de Berlín.

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