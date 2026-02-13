Rusia asegura que aún no ha tomado una decisión sobre la Junta de la Paz de Trump

Escuchar
El presidente ruso, Vladímir Putin, en el Centro de Congresos de Ashgabat, Turkmenistán, el 12 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN
Por Agencia EFE

El Kremlin aseguró hoy que aún no ha tomado una decisión sobre la Junta de la Paz creada a iniciativa del presidente de EE.UU., Donald Trump, para resolver conflictos mundiales empezando por el de Gaza.

Europa

