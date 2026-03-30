Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de uno de los barcos de la armada mexicana con ayuda humanitaria a su llegada al puerto de La Habana (Cuba), en una imagen de archivo. Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa
Fotografía de uno de los barcos de la armada mexicana con ayuda humanitaria a su llegada al puerto de La Habana (Cuba), en una imagen de archivo. Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

El Kremlin aseguró hoy que seguirá suministrando ayuda a Cuba tras la llegada este lunes a la isla del petrolero ‘Anatoli Kolodkin’ con 100.000 toneladas de crudo (más de 700.000 barriles).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.