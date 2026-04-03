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Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde un dron ruso atacó un edificio residencial en Járkov. Foto: EFE/EPA/Sergey Kozlov
Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde un dron ruso atacó un edificio residencial en Járkov. Foto: EFE/EPA/Sergey Kozlov
Por Agencia EFE

El Ejército ruso lanzó este viernes por la mañana misiles y drones contra varias regiones de Ucrania situadas sobre todo en el centro del país, según ha informado la Fuerza Aérea ucraniana, que da cuenta en tiempo real de este ataque masivo poco habitual llevado a cabo a plena luz del día por las fuerzas del Kremlin.

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