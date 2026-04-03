El Ejército ruso lanzó este viernes por la mañana misiles y drones contra varias regiones de Ucrania situadas sobre todo en el centro del país, según ha informado la Fuerza Aérea ucraniana, que da cuenta en tiempo real de este ataque masivo poco habitual llevado a cabo a plena luz del día por las fuerzas del Kremlin.

Una de las primeras administraciones regionales en informar de los efectos del ataque ha sido la de Kiev.

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Según dijo el gobernador de la región capitalina en Telegram, que calificó el ataque ruso de “masivo”, al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida a consecuencia del bombardeo en la región.

La empresa nacional ucraniana de electricidad, Ukrenergo, había informado previamente de cortes de electricidad en seis regiones de Ucrania a consecuencia del ataque con drones que Rusia lanzó por la noche.

Rusia suele atacar la retaguardia con drones y misiles de larga distancia. En las últimas semanas, sin embargo, las fuerzas rusas han llevado a cabo sin contar el de hoy dos bombardeos diurnos, dirigidos, sobre todo, contra regiones del oeste y el centro de Ucrania.

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