Rescatistas ucranianos trabajando en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial en Lviv, Ucrania, el 21 de agosto de 2025. (EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS).
Agencia AFP
Rusia ataca a Ucrania con más de 600 drones y misiles: hay al menos un muerto y 12 heridos
lanzó por la noche cientos de drones y misiles contra , donde una persona murió, informó el jueves la fuerza aérea ucraniana, en el mayor ataque de Moscú en las últimas semanas.

Según la fuerza aérea, Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles en un ataque que dejó al menos un muerto. Las unidades de defensa aérea derribaron 546 misiles y 31 misiles.

Una persona pasa junto a un edificio residencial dañado tras los ataques aéreos rusos en la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania, el 21 de agosto de 2025. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP
/ YURIY DYACHYSHYN

Rusia y Ucrania han continuado los bombardeos mutuos pese a los esfuerzos de los líderes mundiales, como el presidente estadounidense Donald Trump, por poner fin al conflicto.

“Decenas de edificios residenciales fueron dañados” en la ciudad occidental de Leópolis, indicó en Telegram el jefe de la administración militar regional, Maksim Kozitskii.

en la ciudad de Mukachevo, cerca de la frontera con Hungría y Eslovaquia, publicó en Facebook el consejo municipal.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó que derribó 49 drones ucranianos en varias regiones.

Los últimos ataques transfronterizos ocurren tras una intensa movilización diplomática en busca de poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania.

, y días después se encontró en Washington con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios dirigentes europeos para abordar el fin del conflicto.

