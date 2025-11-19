Rusia ataca Ucrania con 476 drones y 48 misiles y mata a 19 civiles en Ternópil

Rusia lanzó esta madrugada un nuevo ataque combinado masivo con misiles y drones contra el oeste de Ucrania que provocó al menos 19 muertos en la ciudad de Ternópil (oeste) y, según el Ministerio de Energía, dañó infraestructuras energéticas en siete regiones del país.

En Ternópil fue alcanzado un edificio residencial en el que murieron 19 personas, según informó la Policía. Cerca de cincuenta personas resultaron heridas en el ataque.

En la región de Leópolis, también en el oeste de Ucrania, fueron atacadas una infraestructura energética y unas instalaciones industriales.

La ciudad de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, fue atacada con numerosos drones rusos que dañaron edificios de viviendas e hirieron a decenas de personas.

En el conjunto del país, el ataque ruso hirió a más de 80 personas, según datos de las autoridades ucranianas.

El ataque ha obligado a introducir nuevos cortes de luz de emergencia y podría agudizar el déficit en generación de electricidad y suministro de gas que sufre Ucrania debido a los repetidos bombardeos rusos a sus sistema energético este otoño.

En una entrevista publicada esta semana por el medio ucraniano RBK, el jefe de la empresa nacional ucraniana de electricidad, Ukrenergo, Vitali Zaichenko, advirtió de que Ucrania está perdiendo capacidad de generación “casi cada diez días” debido a los ataques rusos.

Más de quinientos drones y misiles

Rusia empleó en este ataque combinado 476 drones y 48 misiles de distintos tipos, según el balance ofrecido por la Fuerza Aérea ucraniana.

De ellos, 442 drones y 41 misiles pudieron ser neutralizados por las defensas ucranianas. Los otros 34 drones y 7 misiles impactaron en catorce localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea.

Zelensky pide más defensas y presión a Rusia

En su mensaje de condena del ataque, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistió en pedir a la comunidad internacional más presión sobre Rusia y apoyo adicional a Ucrania.

“La principal prioridad son misiles de defensa aérea, sistemas adicionales (de defensa aérea), capacidades expandidas de aviación de combate y producción de drones para salvar vidas”, escribió Zelensky, que exigió asimismo “sanciones efectivas” para debilitar a Rusia.

“Debe hacerse responsable a Rusia por sus acciones y nosotros debemos centrarnos en todo lo que nos fortalezca y nos permita derribar misiles rusos, neutralizar drones rusos y parar los ataques”, agregó el presidente ucraniano.

Zelensky hizo también balance de la gira por la UE que concluyó ayer en España tras pasar por Grecia y Francia.

“España también está ayudando con nuestras necesidades urgentes y prepara un nuevo paquete militar que incluirá misiles de defensa aérea IRIS-T”, escribió el presidente ucraniano tras destacar las aportaciones económicas anunciadas ayer por Madrid.