Al menos 12 personas murieron este martes en un ataque “masivo” con misiles y drones rusos contra la capital de Ucrania, Kiev, y sus alrededores, al tiempo que un importante puerto ruso resultó incendiado.

Los bombardeos se produjeron justo cuando los niños ucranianos se preparaban para regresar a la escuela después de las vacaciones de verano, y mientras las autoridades han reforzado las medidas de seguridad tras semanas de intensas ofensivas rusas contra la capital.

“En total, 12 personas murieron, entre ellas un ciudadano indio, y decenas más resultaron heridas en este ataque”, indicó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El dirigente explicó que se emplearon un gran número de drones y misiles balísticos, y pidió una vez más a sus socios que faciliten más medios de defensa aérea, para protegerse de los ataques rusos cometidos a diario.

Rescatistas trabajando en el lugar de un ataque ruso en la región de Odesa, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, el 1 de setiembre del 2026. (Foto: Handout / Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP). / HANDOUT

Ucrania sufre una escasez de misiles interceptores, en particular de los estadounidenses Patriot desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, para defenderse contra los cada vez más numerosos proyectiles rusos.

En detalle, ocho personas murieron en la capital, siete de ellas en un depósito ferroviario y otras estructuras cercanas que fueron alcanzadas, según indicó el director de Ferrocarriles de Ucrania, Oleksandr Pertsovskii.

Las otras cuatro murieron en Borispil, a unos 30 km de la capital, al resultar alcanzado un edificio residencial de cinco plantas, según detalló Zelensky. Hubo también 13 heridos.

El Ministerio de Defensa ruso anunció que durante la noche había llevado a cabo “un ataque masivo con armas de alta precisión de largo alcance” así como drones de combate.

Un niño permanece cerca de un edificio residencial gravemente dañado tras un ataque de Rusia en Kiev el 1 de septiembre de 2026, en el marco de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Vladyslav Musiienko / AFP). / VLADYSLAV MUSIIENKO

Según esa cartera, las fuerzas rusas bombardearon “empresas del complejo militar-industrial, así como infraestructuras energéticas relacionadas con el suministro de combustible a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

También indicó que había atacado infraestructura en la región sureña de Odesa, y en los puertos de Odesa y Chornomorsk.

El Ejército del Aire ucraniano, que ya no comunica el número exacto de misiles rusos disparados, afirmó haber neutralizado cinco misiles balísticos, cinco de crucero y dos misiles-drones híbridos de tipo Banderol.

También señaló que Rusia disparó esta vez 218 drones de diferentes tipos, y que interceptó 187.

Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde un edificio residencial resultó gravemente dañado tras un ataque ruso en Kiev el 1 de septiembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Vladyslav Musiienko / AFP). / VLADYSLAV MUSIIENKO

Incendiado un importante puerto ruso

Los últimos ataques se produjeron en un momento en que Ucrania se enfrenta a una campaña aérea rusa cada vez más intensa que ha desencadenado repetidas alertas, interrumpido las actividades comerciales e impulsado protocolos de seguridad más estrictos de cara al nuevo año escolar.

Este martes, en Rusia, también se produjo un incendio en el importante puerto de Ust-Luga, en el golfo de Finlandia, que fue blanco de un ataque con drones, anunció el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko.

“Hubo daños en la zona del puerto de Ust-Luga a raíz del ataque con drones, y hay un incendio en curso”, escribió Drozdenko en la plataforma de mensajería Telegram. Según precisó luego, fueron abatidos 52 drones ucranianos en la zona, sin que hubiera víctimas.

Este puerto, una infraestructura clave para las exportaciones rusas de fertilizantes, petróleo y carbón, ha sido blanco de repetidos ataques de drones ucranianos en los últimos meses.