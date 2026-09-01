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Resumen

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Un agente de policía observa un edificio residencial en llamas tras un ataque de Rusia en Kiev, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, el 1 de setiembre del 2026. (Foto: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP).
Un agente de policía observa un edificio residencial en llamas tras un ataque de Rusia en Kiev, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, el 1 de setiembre del 2026. (Foto: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Al menos 12 personas murieron este martes en un ataque “masivo” con misiles y drones rusos contra la capital de Ucrania, Kiev, y sus alrededores, al tiempo que un importante puerto ruso resultó incendiado.

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