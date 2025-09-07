Zelensky confía en una “respuesta contundente” de EE.UU. tras ataque ruso sin precedentes

Escucha la noticia
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el domingo que confía en una “respuesta contundente” de Estados Unidos tras un ataque ruso sin precedentes, que causó al menos cinco muertos en Ucrania.
“Es importante que los aliados reaccionen de manera global a este ataque (...). Confiamos en una respuesta contundente de Estados Unidos”, dijo Zelensky en su mensaje diario difundido en las redes sociales.
MIRA AQUÍ: Rusia golpea la sede del gobierno de Ucrania en el mayor bombardeo de la guerra con más de 800 drones y misiles
Rusia lanzó este domingo su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, una andanada de drones y misiles que dejó al menos cinco muertos en distintos puntos del país y provocó un incendio en la sede del gobierno en Kiev.
Horas más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump, que ha estado tratando de negociar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo que estaba listo para imponer nuevas sanciones a Moscú.
Rusia ha intensificado su ofensiva contra Ucrania desde que el presidente Vladimir Putin se reunió con Trump en Alaska el 15 de agosto en una cumbre en la que no se logró ningún avance hacia un alto el fuego.
El ataque contra la sede del gobierno de Ucrania, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo en tres años y medio de conflicto, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió de que la arremetida solo prolongará la guerra.
MÁS INFORMACIÓN: Trump dice estar listo para imponer nuevas sanciones a Rusia tras el mayor ataque contra Ucrania
Un periodista de AFP vio llamas en el techo del edificio donde se reúne el consejo de ministros y humo en otros puntos de la capital ucraniana.
“Por primera vez, el techo y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo”, dijo la primera ministra, Yulia Sviridenko, en Telegram.
Sviridenko informó que no se registraron víctimas en el edificio. Los servicios de emergencia indicaron a primera hora de la tarde que el incendio que se había declarado había sido extinguido.
