Rusia atacó con 653 drones y más de 50 misiles una decena de regiones de Ucrania: hay al menos dos muertos

Rusia atacó anoche con 653 drones y más de 50 misiles una decena de regiones ucranianas, en un nuevo bombardeo masivo que mató al menos a dos personas y tuvo entre sus principales objetivos el sistema energético ucraniano, según informó en su cuenta de X el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Las regiones atacadas son Vínitsia y Cherkasi (centro-oeste), Poltava y Dnipró (centro-este), Ivano-Frankivsk y Leópolis (oeste), Sumi (noreste), Kiev (norte) y Mikoláyiv (sur), según Zelenski.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Las autoridades regionales y locales informaron de cortes de luz, electricidad y calefacción en algunas zonas de estas regiones.

La empresa privada ucraniana DTEK denunció daños sustanciales en algunas de sus centrales térmicas. La empresa opera actualmente cinco centrales térmicas en Ucrania.

Equipos de rescate ucranianos trabajan en la zona afectada por un ataque ruso contra un área residencial en Zaporizhzhia, sureste de Ucrania, el 30 de octubre de 2025. (EFE/EPA/OLEG MOVCHANIUK).

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, de los 52 misiles lanzados 31 fueron derribados por las defensas aéreas y otros tres fueron desviados con interferencias electrónicas.

De los 653 drones lanzados por Rusia cerca de 400 eran aparatos no tripulados de ataque Shahed.

Las defensas ucranianas neutralizaron 592 de los drones de ataque lanzados por Rusia.

Del total de misiles, cuatro eran misiles hipersónicos Kinzhal y cinco misiles balísticos Iskander-M o su equivalente norcoreano KN-23. Ninguno de ellos fue derribado.

Zelensky calificó el ataque ruso de terrorismo y pidió una vez más a la comunidad internacional y en especial a EE.UU., Europa y el resto de integrantes del G7 que respondan con “sanciones y presión real” hacia Rusia.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, pidió además a los socios de Kiev que doten a Ucrania de más sistemas de defensa aérea para que el país pueda proteger sus infraestructuras de los misiles y drones rusos.