El Kremlin dijo hoy desconocer aún las propuestas sobre la nueva arquitectura de seguridad para Europa adelantadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras reunirse en Washington con el emisario ruso, Kiril Dmítriev.

“En lo que se refiere a algunas ideas de los europeos, no las hemos recibido, las desconocemos”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Admitió que, al tratarse del “futuro sistema de seguridad” en el continente, “por supuesto, sin los europeos en algún momento ese asunto será imposible” de abordar.

“Por ello, se necesita una conversación con los europeos (...) Pero, como todos vemos, por el momento ni siquiera son capaces de decidir quién puede hablar en su nombre”, apuntó.

En ese sentido, Peskov aseguró que Moscú percibe “una prolongada indecisión y ausencia de voluntad” por parte de las cancillerías europeas.

Trump dijo el jueves tras recibir a Dmítriev en Washington: “Será un gran acuerdo, y abarcará más que solo a Ucrania. Será algo muy importante; involucrará a más que a Ucrania, e incluso podría decir que podría abarcar a toda Europa. Será un acuerdo magnífico, y todo el mundo estará encantado”.

El jefe de la Casa Blanca no aportó más detalles, aunque el presidente ruso, Vladimir Putin, se mostró dispuesto a tratar las garantías de seguridad para ambos bandos en las negociaciones tripartitas del próximo martes en Abu Dabi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 5 de noviembre de 2026. Foto: MANDEL NGAN / AFP / MANDEL NGAN

Una nueva arquitectura de seguridad para Europa

Al respecto, el yerno y emisario de Trump, Jared Kushner, explicó seguidamente que EE.UU. y varios países europeos han mantenido en Bruselas consultas sobre “la necesidad de una arquitectura de seguridad europea más amplia que pueda ayudar a sentar las bases de una paz duradera”.

Tras aludir a “los más de 30 años (...) de desconfianza”, desde la caída de la Unión Soviética, a lo que hay que sumar “las devastadoras consecuencias” de la guerra en Ucrania, aseguró que el objetivo es “afrontar las preocupaciones de seguridad de todos los lados, reducir el riesgo de un futuro conflicto y crear un entorno de seguridad más estable y predecible”.

Para ello, Washington está explorando opciones como una mayor transparencia militar, medidas recíprocas para reducir los riesgos de escalada y fiables comunicaciones en casos de crisis.

Eso sí, matizó que cualquier acuerdo debe “respetar plenamente la soberanía, integridad territorial y una independiente capacidad de decisión de cada país, lo que incluye el derecho a elegir sus alianzas, de forma que ningún país tendrá veto sobre las elecciones soberanas de otro”.

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Según esta propuesta, insistió, la OTAN, a la que Moscú acusa de ser la responsable del conflicto con su ampliación al Este de Europa, seguirá siendo la piedra angular de la defensa colectiva europea.

Kushner destacó que EE.UU. mantendrá consultas con los líderes europeos sobre los resultados de las negociaciones en Abu Dabi, de forma que si se producen avances, en un futuro los europeos participarían en ellas en un “formato multilateral”.

“No hay soluciones fáciles”, admitió y añadió que el objetivo de Trump es una “paz duradera” a través de la construcción de los cimientos de una Europa “más pacífica, segura y próspera para las próximas generaciones”.3

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