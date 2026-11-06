Resumen

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el alcalde de Vladivostok en Moscú, el 22 de octubre de 2026. (Mikhail METZEL / POOL / AFP)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el alcalde de Vladivostok en Moscú, el 22 de octubre de 2026. (Mikhail METZEL / POOL / AFP)
/ MIKHAIL METZEL
Por Agencia EFE

El Kremlin dijo hoy desconocer aún las propuestas sobre la nueva arquitectura de seguridad para Europa adelantadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras reunirse en Washington con el emisario ruso, Kiril Dmítriev.

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