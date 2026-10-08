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Resumen

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Esta fotografía, distribuida por la Fiscalía de la Región de Donetsk el 8 de octubre de 2026, muestra uno de los dos autobuses de pasajeros alcanzados por proyectiles de Rusia en Kramatorsk, cerca del frente en el este de Ucrania. (Foto: AFP).
Esta fotografía, distribuida por la Fiscalía de la Región de Donetsk el 8 de octubre de 2026, muestra uno de los dos autobuses de pasajeros alcanzados por proyectiles de Rusia en Kramatorsk, cerca del frente en el este de Ucrania. (Foto: AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Un bombardeo de Rusia contra dos autobuses mató este jueves a al menos 30 personas en la ciudad de Kramatorsk, cerca de la línea del frente en el este de Ucrania, según un balance inicial de las autoridades locales.

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