Al menos 18 personas han muerto este lunes en la localidad de Komishuvaja, cerca del frente y en la región ucraniana de Zaporiyia, al lanzar Rusia una decena de bombas aéreas que impactaron sobre una escuela donde la población civil recibía ayuda humanitaria, informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

“Los ataques fueron dirigidos contra una escuela utilizada para propósitos humanitarios, la gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí”, escribió Zelensky en sus redes sociales.

MIRA AQUÍ: Zelensky informa de ataque contra la industria de defensa rusa en la región de Rostov

El presidente ucraniano precisó que las fuerzas rusas lanzaron una decena de bombas aéreas, que son explosivos de gran potencia con sistemas de navegación propios que se dejan caer desde aviones.

Además de la escuela en sí, algunas de las bombas que siguieron al primer impacto fueron lanzadas sobre “el refugio donde la gente se guarecía”.

Zelensky explicó que las labores de rescate en busca de posibles víctimas mortales y de supervivientes continuaban en el momento en que ofreció este primer balance.

“Los rusos no podían no saber que cada semana los vecinos que se han quedado en Komishuvaja reciben ayuda humanitaria en ese mismo lugar (en el que cayeron las bombas)“, escribió el presidente ucraniano.

An utterly horrific Russian attack on the settlement of Komyshuvakha in the Zaporizhzhia region. Since this morning, the settlement has been hit several times by aerial bombs. The strikes targeted a school used for humanitarian purposes – people were receiving humanitarian aid there. After the first aerial bomb strike, there was a double-tap strike with nine more bombs, specifically targeting the shelter where people were taking cover. Tragically, 18 people have already been reported killed. My condolences to their families and loved ones. Five people have been injured. A rescue operation is underway at the site, and the search for people continues. It is extremely difficult. Military forces, first responders, and special services are involved. The Russians could not have been unaware that every week, local residents who had remained in Komyshuvakha received humanitarian aid at that very location. And this is further proof that Russia wants no de-escalation and no real justice. After the humanitarian operation in Oleshky, there was a moment when the next steps could have shown that progress toward peace was possible. With these killings, Russia is sending an entirely opposite signal: Russia is counting on more killings. There must be a response to this – a response from the world. A strong and tough response. A response to Russia. And support for Ukraine. We must protect lives. Thank you to everyone who is helping! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2026

Zelensky agregó que este ataque con pocos precedentes por el número de bombas aéreas lanzado contra una zona civil en corto espacio de tiempo “es una prueba más de que Rusia no quiere una desescalada”.

“Después de la operación humanitaria en Oleshki”, dijo Zelensky sobre la tregua de seis días que ambos bandos declararon hasta este domingo en el frente de Kherson para evacuar a población civil, “hubo un momento en que podrían haberse dado nuevos pasos para demostrar que era posible avanzar hacia a paz”.

“Con estos crímenes, Rusia envía una señal totalmente opuesta”, concluyó el mandatario ucraniano, que pidió “una respuesta contundente y dura” de la comunidad internacional contra Rusia por este ataque.