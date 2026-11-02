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Resumen

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Un ataque ruso contra una estación de tren en la ciudad ucraniana de Dnipró, en el este del país. (foto referencial, EFE/ Servicios de Emergencias de Ucrania).
Un ataque ruso contra una estación de tren en la ciudad ucraniana de Dnipró, en el este del país. (foto referencial, EFE/ Servicios de Emergencias de Ucrania).
Por Agencia EFE

Al menos 18 personas han muerto este lunes en la localidad de Komishuvaja, cerca del frente y en la región ucraniana de Zaporiyia, al lanzar Rusia una decena de bombas aéreas que impactaron sobre una escuela donde la población civil recibía ayuda humanitaria, informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

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