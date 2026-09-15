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Resumen

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Un bombardero ruso Tu-95MS volando durante el ejercicio de la Fuerza de Disuasión Estratégica Grom-2022 en un lugar desconocido de Rusia. (AFP / Ministerio de Defensa ruso).
Un bombardero ruso Tu-95MS volando durante el ejercicio de la Fuerza de Disuasión Estratégica Grom-2022 en un lugar desconocido de Rusia. (AFP / Ministerio de Defensa ruso).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Bombarderos estratégicos Tu-95MS de la Fuerza Aeroespacial rusa efectuaron una misión de patrullaje sobre aguas neutrales de los mares de Barents y Noruega, informó este martes el Ministerio del Defensa de Rusia.

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