Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo que muestra el buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin. Foto: EFE/ @cubapetroleo1
Fotografía de archivo que muestra el buque petrolero ruso Anatoli Kolodkin. Foto: EFE/ @cubapetroleo1
Por Agencia EFE

Rusia ingresó 19.040 millones de dólares por las exportaciones de petróleo en marzo, lo que supone casi duplicar los obtenidos en febrero, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), y eso esencialmente gracias a la escalada del precio del barril por efecto de la guerra en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.