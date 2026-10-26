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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el alcalde de Vladivostok en Moscú el 22 de octubre de 2026. (Foto de Mikhail METZEL/ AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el alcalde de Vladivostok en Moscú el 22 de octubre de 2026. (Foto de Mikhail METZEL/ AFP).
/ MIKHAIL METZEL
Por Agencia EFE

El Kremlin celebró este lunes lla victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, y expresó su confianza en que ambos países continuarán profundizando sus relaciones, tanto bilaterales como en el marco del grupo BRICS.

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