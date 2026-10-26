El Kremlin celebró este lunes lla victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, y expresó su confianza en que ambos países continuarán profundizando sus relaciones, tanto bilaterales como en el marco del grupo BRICS.

“Saludamos la victoria del señor Lula, él hace mucho no solo en aras del desarrollo de las relaciones bilaterales, sino para mantener el proceso en el marco de los BRICS y otras organizaciones”, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin añadió que Rusia confía en que “todos estos procesos se mantendrán y continuarán desarrollándose”.

Luiz Inácio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Fotos de Anton Vaganov / Sergio Lima / AFP)

Rusia y Brasil mantienen relaciones diplomáticas de larga data, tras su establecimiento oficial en octubre de 1828 y actualmente cooperan estrechamente en el marco del grupo BRICS (asociación de economías emergentes y países en desarrollo), el G20 (que reúne a las principales economías del mundo) y Naciones Unidas.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Brasil fue un de los países que mantuvo canales de diálogo con Moscú y abogó por soluciones diplomáticas, como la propuesta de paz presentada junto a China.

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