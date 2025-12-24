Soldados ucranianos participan en ejercicios de entrenamiento táctico en Járkov el 3 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/SERGEY KOZLOV
Agencia EFE
Rusia condena a 19 años de cárcel a un colombiano que luchó con Ucrania
Un en territorio de la región ucraniana de Donetsk condenó este miércoles a 19 años de cárcel a un colombiano, a cambio de una compensación monetaria e intentar asesinar a cinco militares rusos.

Según la agencia TASS, que cita el veredicto judicial, el tribunal consideró suficientes las pruebas recabadas por los investigadores para condenar a Óscar Mauricio Blanco López.

PUEDES VER: El general Fanil Sarvarov y otras figuras clave de Rusia víctimas de atentados con bomba durante la guerra en Ucrania

De acuerdo con la acusación, el hombre, que cumplirá la condena en una cárcel de máxima seguridad, luchaba del lado ucraniano desde mayo de 2024, cuando firmó un contrato con las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Blanco López, según fuentes rusas, admitió plenamente su culpa y aseguró que decidió convertirse en mercenario debido a dificultades financieras que experimentaba en Colombia.

Un soldado ucraniano dispara su arma durante unos ejercicios de entrenamiento con soldados franceses en un campamento militar francés en Francia, en noviembre de 2023. (Foto de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
/ OLIVIER CHASSIGNOLE

La semana pasada, otro tribunal de Donetsk condenó a 13 años de cárcel al británico Hayden William Davis por “mercenarismo”.

En junio pasado, la Justicia rusa condenó a 28 años de cárcel al colombiano Pablo Puentes Borges por combatir con las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk.

