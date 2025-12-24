Rusia condena a 19 años de cárcel a un colombiano que luchó con Ucrania

Un tribunal ruso en territorio de la región ucraniana de Donetsk condenó este miércoles a 19 años de cárcel a un colombiano, acusado de luchar en filas ucranianas a cambio de una compensación monetaria e intentar asesinar a cinco militares rusos.

Según la agencia TASS, que cita el veredicto judicial, el tribunal consideró suficientes las pruebas recabadas por los investigadores para condenar a Óscar Mauricio Blanco López.

De acuerdo con la acusación, el hombre, que cumplirá la condena en una cárcel de máxima seguridad, luchaba del lado ucraniano desde mayo de 2024, cuando firmó un contrato con las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Blanco López, según fuentes rusas, admitió plenamente su culpa y aseguró que decidió convertirse en mercenario debido a dificultades financieras que experimentaba en Colombia.

La semana pasada, otro tribunal de Donetsk condenó a 13 años de cárcel al británico Hayden William Davis por “mercenarismo”.

En junio pasado, la Justicia rusa condenó a 28 años de cárcel al colombiano Pablo Puentes Borges por combatir con las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk.