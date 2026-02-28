Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita el Instituto de Física y Tecnología de Moscú en Dolgoprudny, en la región de Moscú, el 23 de enero de 2026. (Alexander SHCHERBAK / POOL / AFP)
/ ALEXANDER SHCHERBAK
Por Agencia EFE

Rusia condenó este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y aseguró que se trata de un acto de agresión preparado con antelación sin que Teherán diera pasos para provocarlo.

