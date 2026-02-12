Rusia confirma bloqueo de WhatsApp por su “reticencia” a cumplir la ley

Escuchar
En la noche del miércoles, WhatsApp denunció en la red social X un intento del gobierno ruso de “bloquear por completo” la plataforma. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / REFERENCIAL
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia AFP

El gobierno de Rusia confirmó este jueves el bloqueo de la operación de la aplicación de mensajería encriptada Whatsapp a raíz de las “reticencias” de la plataforma a ajustarse a la legislación vigente en el país.

