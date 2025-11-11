Donald Trump, Nicolás Maduro y el bote que fue atacado por Estados Unidos en el mar Caribe. (AFP / Captura de video).
Donald Trump, Nicolás Maduro y el bote que fue atacado por Estados Unidos en el mar Caribe. (AFP / Captura de video).
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia considera “inaceptables” ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Rusia considera “inaceptables” ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela

Rusia considera “inaceptables” ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas procedentes de Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

calificó el martes de ilegales e “inaceptables” los ataques de Estados Unidos contra supuestas procedentes de Venezuela, un país aliado de Moscú.

“Así es como, en general, actúan los países sin ley, aquellos que se consideran por encima de la ley”, dijo en televisión el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, calificando de “pretexto” la lucha contra las drogas que Estados Unidos explica para justificar esos ataques.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Hay “indicios” de que ataques de EE.UU. contra supuestas naves de narcos son “ejecuciones extrajudiciales”, dice Alto Comisionado de la ONU

Las tensiones entre Washington y Caracas han aumentado drásticamente en los últimos días.

Washington presenta sus como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones “terroristas”.

La administración de autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela, y acusa al presidente de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, señalado por la Casa Blanca de liderar el Cártel de los Soles. (Jim WATSON y Federico PARRA / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, señalado por la Casa Blanca de liderar el Cártel de los Soles. (Jim WATSON y Federico PARRA / AFP).
/ JIM WATSON FEDERICO PARRA

Lavrov afirmó que Estados Unidos había estado “destruyendo (los barcos) sin juicio ni investigación, y no solo sin juicio ni investigación, sino sin presentar ningún hecho a nadie”.

Las se deterioraron en las últimas semanas.

Trump expresó recientemente su frustración con Moscú al no vislumbrarse ningún avance en la resolución del prolongado conflicto en Ucrania.

Un misil estadounidense impacta una lancha frente a las costas de Venezuela, destruyéndola por completo. La operación, ordenada por Trump, tenía como objetivo una presunta embarcación narco vinculada a redes ilícitas. #misil #narcotráfico #Venezuela #EEUU #Trump

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC