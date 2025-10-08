Rusia considera que se agotó el “gran impulso” logrado por Putin y Trump en Alaska

Rusia dio hoy por agotado el “fuerte impulso” para la solución del conflicto en Ucrania que fue alcanzado durante la cumbre de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska en agosto pasado.

“Lamentablemente, debemos constatar que el fuerte impulso generado en Anchorage (Alaska) a favor de negociaciones se ha agotado”, dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, citado por la agencia TASS.

Donald Trump y Vladimir Putin caminan para celebrar una rueda de prensa conjunta tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP / GAVRIIL GRIGOROV

Según el diplomático, la culpa de ello recae, en gran medida, en los esfuerzos “destructivos” de políticos europeos.

Riabkov volvió a advertir a Estados Unidos contra el envío de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania y confió en que Washington comprende las “graves consecuencias” que acarreará ese paso.

En cuanto a la propuesta de Putin para prorrogar durante un año el último tratado de desarme nuclear entre las dos potencias (el START III), en vista de su vencimiento el 5 de febrero de 2026, Riabkov indicó que Moscú aún no ha recibido una repuesta formal de Washington al respecto.

El lunes pasado, el Kremlin saludó la reacción de Trump a la iniciativa de Putin, que el líder estadounidense calificó de “buena”.

No obstante, hasta ahora las autoridades rusas no han recibido una respuesta oficial de Estados Unidos para proceder a la prórroga del documento.