El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia considera que se agotó el “gran impulso” logrado por Putin y Trump en Alaska
Resumen de la noticia por IA
Rusia considera que se agotó el “gran impulso” logrado por Putin y Trump en Alaska

Rusia considera que se agotó el “gran impulso” logrado por Putin y Trump en Alaska

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Rusia dio hoy por agotado el “fuerte impulso” para la solución del conflicto en Ucrania que fue alcanzado durante la cumbre de los presidentes de Rusia, , y de Estados Unidos, , en Alaska en agosto pasado.

“Lamentablemente, debemos constatar que el fuerte impulso generado en Anchorage (Alaska) a favor de negociaciones se ha agotado”, dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, citado por la agencia TASS.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
Donald Trump y Vladimir Putin caminan para celebrar una rueda de prensa conjunta tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP
Donald Trump y Vladimir Putin caminan para celebrar una rueda de prensa conjunta tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP
/ GAVRIIL GRIGOROV

Según el diplomático, la culpa de ello recae, en gran medida, en los esfuerzos “destructivos” de políticos europeos.

Riabkov volvió a advertir a Estados Unidos contra el envío de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania y confió en que Washington comprende las “graves consecuencias” que acarreará ese paso.

En cuanto a la propuesta de Putin para entre las dos potencias (el START III), en vista de su vencimiento el 5 de febrero de 2026, Riabkov indicó que Moscú aún no ha recibido una repuesta formal de Washington al respecto.

El lunes pasado, el Kremlin saludó la reacción de Trump a la iniciativa de Putin, que el líder estadounidense calificó de “buena”.

Putin responde a Trump que Rusia no es un “tigre de papel” y enumera logros en el frente de guerra


No obstante, hasta ahora las autoridades rusas no han recibido una respuesta oficial de Estados Unidos para proceder a la prórroga del documento.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC