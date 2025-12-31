Rusia cree en la victoria en Ucrania, afirma Putin en discurso de fin de año

Escucha la noticia
El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó en su discurso de Nochevieja este miércoles que su país cree en la victoria en Ucrania, donde lanzó hace casi cuatro años una ofensiva a gran escala.
En medio de los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto, el mandatario ruso llamó a sus ciudadanos a “respaldar a los héroes” que combaten en el país vecino.
“Creemos en vosotros y en nuestra victoria”, aseguró en su discurso emitido en la península de Kamchatka, la región más oriental de Rusia y la primera en entrar en 2026.
También deseó un feliz año nuevo a “los combatientes y comandantes” en Ucrania: “Millones de personas en toda Rusia, créanme, piensan en ustedes”, afirmó.
Es la cuarta Nochevieja de Rusia desde el inicio de esta ofensiva con un fuerte coste humano. Las bajas militares en ambos bandos se estiman en decenas o cientos de miles.
El 31 de diciembre también es el 26º aniversario de la llegada de Putin al poder. Se convirtió en presidente de Rusia en la víspera de Año Nuevo de 1999, cuando Boris Yeltsin dimitió.
El discurso televisado de Nochevieja es una tradición de estas fiestas en Rusia, iniciada por el dirigente soviético Leonid Brézhnev, que siguen millones de personas desde sus hogares.
Se emite por la televisión estatal justo antes de medianoche en las 11 zonas horarias del país.
