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El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, desmintió hoy los rumores aparecidos en las redes sociales sobre un segundo baso de peste neumónica en Siberia. Foto: EFE/ Dmitry Astakhov / Sputnik
El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, desmintió hoy los rumores aparecidos en las redes sociales sobre un segundo baso de peste neumónica en Siberia. Foto: EFE/ Dmitry Astakhov / Sputnik
Por Agencia EFE

El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, dio hoy por concluidas todas las medidas profilácticas para prevenir una epidemia ante el supuesto brote neumónico que estalló la pasada semana en la región siberiana de Irkutsk.

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