El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, dio hoy por concluidas todas las medidas profilácticas para prevenir una epidemia ante el supuesto brote neumónico que estalló la pasada semana en la región siberiana de Irkutsk.

“No se detectaron problemas de salud relacionados con patologías infecciosas y los resultados de los más de 5.500 análisis clínicos no revelaron la presencia de microorganismos patógenos peligrosos”, informó el organismo en un comunicado en su página web.

Sin riesgo epidemiológico

Rospotrebnadzor subrayó que las investigaciones realizadas incluyeron exámenes bacteriológicos, biológicos, genético-moleculares y espectometría de masas, en las que participaron cinco organizaciones, tres de las cuales eran estrictamente científicas.

Los especialistas rusos examinaron a un amplio número de personas que contactaron con la fallecida, Daria Shipílova, empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, de 28 años. Estos -unos 200, según medios- fueron sometidos a observación médica y otros análisis.

También insistió en que en el instituto donde trabajaba la muerta no tuvo lugar ningún accidente ni ninguna violación de las normas de seguridad en el trabajo con patógenos que hubiera podido provocar la infección de su empleada, que era una persona “vacunada y con una fuerte inmunidad a enfermedades infecciosas peligrosas”.

Como conclusión, la nota subraya que la situación sanitario-epidemiológica en la región de Irkutsk, bañada por el lago Baikal, es tranquila y “no existen riesgos para la salud” de sus habitantes.

La OMS fue informada a tiempo, según Rusia

Además, Rospotrebnadzor asegura haber informado “en su debido momento” a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que asegura haber proporcionado “información completa” sobre la situación y las investigaciones realizadas, “que confirmaron la ausencia de riesgos para la salud de la población”.

Eso incluyó el envío de información sobre el supuesto brote de peste a los 14 países miembros de la OMS que presentaron solicitudes formales.

El organismo agradeció las propuestas de asistencia de varios países, aunque asegura que Rusia dispone de “todos los recursos posibles y la experiencia para una reacción operativa ante la amenaza de propagación de enfermedades infecciosas peligrosas”.

A su vez, también denunció que las labores profilácticas tuvieron lugar en el marco de “una presión informativa sin precedentes”, lo que incluyó la difusión de información falsa en las redes sociales, principalmente de países extranjeros.

Precisamente, esta mañana Rospotrebnadzor desmintió los rumores aparecidos en las redes sociales sobre un segundo caso de peste neumónica en Irkutsk. Según dicho servicio, sólo una persona murió y fue a causa de una “neumonía de etiología desconocida”.

Los medios informaron en un principio que la conocida como ‘paciente cero’ contrajo una bacteria llamada ‘Yersinia pestis’ -que se transmite entre animales y humanos- en Tailandia, de donde regresó recientemente. El Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia indicó que está en contacto con la OMS, pero no confirmó el viaje de la rusa a su país.

Por su parte, la OMS pidió la víspera más transparencia y datos más concretos del trabajo profilático y de las cuarentenas impuestas, para descartar riesgos epidemiológicos. “Por el momento, la organización no dispone de una imagen completa de lo ocurrido y no puede realizar una evaluación exhaustiva del riesgo”, subrayó el miércoles.

Tanto Estados Unidos como países vecinos de Rusia, como China o Mongolia, se han interesado o puesto en contacto con las autoridades para conocer la magnitud de la amenaza sanitaria.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el martes que llamaría al líder ruso, Vladímir Putin, para hablar de este asunto, tras lo que descartó ayer que la causa del brote sea un arma biológica y añadió que Moscú asegurar tener la situación “totalmente bajo control”.