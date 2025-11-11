Rusia denuncia intento de reclutar pilotos para desviar un MiG-31 con misil hipersónico Kinzhal hacia una base de la OTAN

Escucha la noticia
El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia aseguró hoy que ha frustrado un plan de la inteligencia militar ucraniana supervisado desde Reino Unido para reclutar a pilotos rusos y desviar un caza MiG-31 pertrechado con un misil hipersónico Kinzhal hacia una base de la OTAN en Rumanía.
Según el comunicado publicado en la web del FSB, agentes de la inteligencia militar ucraniana “intentaron reclutar a pilotos rusos prometiendo pagarles tres millones de dólares”.
“Posteriormente, el servicio de inteligencia planeaba enviar el avión pertrechado con un misil Kinzhal a la zona de la mayor base aérea de la OTAN en el sureste de Europa, ubicada en Constanza, Rumanía, donde podría ser derribado por los sistemas de defensa antiaérea”, añade la nota.
El FSB recalcó que gracias a las medidas adoptadas los “planes de los servicios secretos ucranianos y británicos de organizar una provocación de gran envergadura fueron desbaratados”.
En agosto de 2023, un piloto ruso, Maxim Kuzmínov, desertó a Ucrania llevándose consigo un helicóptero Mi-8, a bordo del cual iban otros dos militares rusos que no sabían de sus intenciones y que murieron a tiros al intentar huir cuando el aparato aterrizó en una base ucraniana.
Seis meses después de su deserción, Kuzmínov murió acribillado a balazos en la localidad española de Villajoyosa, donde se había instalado bajo una falsa identidad.
