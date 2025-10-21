Rusia denuncia las amenazas “terroristas” de Polonia contra el avión de Putin

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció este martes las amenazas “terroristas” por parte de su homólogo polaco, Radosław Sikorski, quien declaró que Varsovia detendría al presidente ruso, Vladimir Putin, si vuela a través de espacio aéreo polaco en dirección a Budapest.

“Los polacos están ahora preparados para cometer atentados terroristas. Escuché al señor Sikorski amenazar con que no se garantizará la seguridad del avión del presidente Putin en el espacio aéreo polaco si se envía a Budapest para la cumbre propuesta con (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump”, declaró Lavrov en rueda de prensa.

El jefe de la diplomacia rusa también habló del atentado contra el Nord Stream y acusó a Polonia de justificarlo a través de su órgano de justicia.

“Y ahora el ministro de Exteriores afirma que, si el tribunal polaco lo exige, impedirán la libre circulación del avión del líder ruso”, añadió.

En declaraciones a la emisora Radio Rodzina, Sikorski señaló hoy que “no puede garantizar que un tribunal independiente no ordene al Gobierno detener un avión de este tipo, con el fin de llevar a un sospechoso (de crímenes de guerra) ante el tribunal de La Haya”, en referencia a la Corte Penal Internacional (CPI).