El presidente ruso, Vladimir Putin, pronuncia su discurso en la celebración del vigésimo aniversario de la cadena estatal rusa Russia Today en el Teatro Bolshói de Moscú, el 17 de octubre de 2025.
Rusia denuncia las amenazas “terroristas” de Polonia contra el avión de Putin
El ministro de Exteriores ruso, , denunció este martes las amenazas “terroristas” por parte de su homólogo polaco, , quien declaró que Varsovia detendría al presidente ruso, Vladimir Putin, si vuela a través de espacio aéreo polaco en dirección a Budapest.

Los polacos están ahora preparados para cometer atentados terroristas. Escuché al señor Sikorski amenazar con que en el espacio aéreo polaco si se envía a Budapest para la cumbre propuesta con (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump”, declaró Lavrov en rueda de prensa.

Francisco Sanz
El jefe de la diplomacia rusa también habló del atentado contra el Nord Stream y a través de su órgano de justicia.

“Y ahora el ministro de Exteriores afirma que, si el tribunal polaco lo exige, impedirán la libre circulación del avión del líder ruso”, añadió.

En declaraciones a la emisora Radio Rodzina, Sikorski señaló hoy que “no puede garantizar que un tribunal independiente no ordene al Gobierno detener un avión de este tipo, con el fin de llevar a un sospechoso (de crímenes de guerra) ante el tribunal de La Haya”, en referencia a la Corte Penal Internacional (CPI).

