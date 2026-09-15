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Resumen

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La portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Yuri Kochetkov
La portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Yuri Kochetkov
Por Agencia EFE

Rusia denunció este martes unos “planes agresivos” de Estados Unidos en el espacio, después de que Washington reconociera por primera vez que la Fuerza Espacial estadounidense ha desplegado armas de “control espacial” en órbita.

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