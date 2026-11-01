El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo hoy a un adolescente tras la alerta emitida la víspera por Estados Unidos sobre un posible atentado terrorista en un popular parque-museo en el sur de Moscú.

“Como resultado de la investigación efectuada fue detenido un adolescente de ciudadanía rusa (...) Publicó fotos tomadas en el parque-museo de Tsarítsino con el mensaje: ‘I found a place’ (Hallé el lugar)”, informó el departamento de prensa del FSB en su portal oficial.

Según la entidad, el adolescente publicó en TikTok imágenes en las que estaba vestido con un uniforme militar y equipamiento táctico, un pasamontañas, una gorra, gafas y audífonos, y un objeto parecido a un arma automática.

MIRA AQUÍ: Putin acusa a la Unión Europea y la OTAN de prolongar la guerra en Ucrania

El servicio de inteligencia agradeció “a la parte estadounidense la información proporcionada”.

El FSB indicó que tras recibir el mensaje de la Embajada de Estados Unidos, llevó a cabo una investigación junto a la Guardia Nacional rusa, el Ministerio del Interior y el Comité de Instrucción de Rusia (CIR).

“En base a las informaciones recibidas se cancelaron las actividades culturales planificadas en el museo-reserva para garantizar la seguridad pública y se reforzaron las medidas de seguridad en la zona”, indicó la inteligencia rusa.

En la vivienda del adolescente detenido fue requisado el equipamiento militar y los accesorios mostrados en el vídeo de TikTok.

Policías rusos en el sur de Moscú. Foto: EFE/EPA/Maxim Shipenkov

Además, en el teléfono móvil del joven hallaron “numerosas búsquedas en internet sobre atentados terroristas, asesinatos masivos y otras acciones violentas”, además de establecer que estaba suscrito en Telegram a un canal neonazi.

En estos momentos el Comité de Instrucción de Moscú elige la medida cautelar para el detenido.

La Embajada de Estados Unidos en Moscú alertó la víspera a las autoridades rusas de una “amenaza real” de un atentado terrorista con numerosas víctimas en el parque-museo Tsarítsino, y llamó a los ciudadanos estadounidenses no visitar esta institución cultural.

“La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha recibido informaciones sobre una amenaza real de un ataque que podría causar numerosas víctimas el 31 de octubre en el museo-vedado de Tsarítsino”, indicó la legación diplomática estadounidense en su portal oficial.

MIRA AQUÍ: Comienza tregua humanitaria en ciudad ucraniana de Oleshky ocupada por Rusia

Añadió que “el gobierno estadounidense está coordinando las medidas de respuesta con las autoridades rusas pertinentes”.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia confirmó haber recibido la información de la parte estadounidense y aseguró estar tomando las medidas pertinentes. Posteriormente las autoridades cerraron el parque.

El museo, ubicado en el sur de Moscú, abarca más de 405 hectáreas y combina palacios de arquitectura neogótica única con extensos bosques, puentes y estanques, lo que le ha convertido en uno de los lugares de paseo favoritos de los moscovitas.

La Embajada estadounidense en Moscú emitió una advertencia similar dos semanas antes del atentado terrorista en la sala de conciertos moscovita Crocus City Hall, en la que varios islamistas masacraron 151 personas.

VIDEO RECOMENDADO