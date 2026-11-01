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Resumen

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Un coche de policía frente al Kremlin y la Plaza Roja de Moscú. Foto: EFE/Yuri Kochetkov
Un coche de policía frente al Kremlin y la Plaza Roja de Moscú. Foto: EFE/Yuri Kochetkov
Por Agencia EFE

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo hoy a un adolescente tras la alerta emitida la víspera por Estados Unidos sobre un posible atentado terrorista en un popular parque-museo en el sur de Moscú.

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