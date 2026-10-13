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Policías rusos en Moscú. Foto: EFE/EPA/Yuri Kochetkov
Policías rusos en Moscú. Foto: EFE/EPA/Yuri Kochetkov
Por Agencia EFE

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció este martes la detención en la isla de Sajalín (Lejano Oriente ruso) de un periodista japonés del diario ‘Hokkaido Shimbun’ bajo acusaciones de espionaje.

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