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Resumen

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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita en Moscú el 8 de septiembre de 2026. (Foto de MAXIM SHIPENKOV / AFP).
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita en Moscú el 8 de septiembre de 2026. (Foto de MAXIM SHIPENKOV / AFP).
/ MAXIM SHIPENKOV
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó este martes que no hay motivos para hablar de un posible ataque nuclear de Estados Unidos contra Irán, tal y como adelantó el periodista estadounidense Tucker Carlson.

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