Rusia dice que no planeaba atacar objetivos en el territorio de Polonia

El Ministerio de Defensa de Rusia declaró este miércoles que no planeaba atacar objetivos en territorio de Polonia, en respuesta a las acusaciones sobre una incursión con drones en el espacio aéreo polaco.

“ No se planeaba alcanzar objetivos en territorio de Polonia ”, señala el comunicado castrense publicado en Telegram, en el que Defensa se muestra dispuesta a celebrar consultas con Varsovia.

El mando militar ruso recalcó que el alcance máximo de vuelo de los drones utilizados en el ataque a Ucrania de esta madrugada, que “supuestamente cruzaron la frontera con Polonia, no supera los 700 kilómetros”.

“Con todo, estamos dispuesto a celebrar consultas sobre dicho asunto con el Ministerio de Defensa de Polonia”, resalta.

El Ministerio de Defensa ruso reconoció haber atacado esta noche con armas de alta precisión de largo alcance y drones de asalto varias regiones ucranianas, incluida la ciudad de Lviv, cuya región limita con Polonia.

Moscú también atacó supuestamente objetivos militares en regiones que tienen frontera común con Bielorrusia, que dijo haber derribado varios drones sobre su territorio.

“Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todas las instalaciones señaladas han sido destruidas”, subrayó.

Previamente, el Kremlin echó balones fuera y remitió a Defensa para comentarios sobre las acusaciones de la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos.

“Los dirigentes de la Unión Europea y la OTAN acusan diariamente a Rusia de provocaciones. En la mayoría de las ocasiones sin ni siquiera intentar presentar argumentos”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A su vez, negó que las autoridades polacas hubieran intentado ponerse en contacto con Moscú para abordar este asunto, que Varsovia catalogó de “acto de agresión”.

El ministerio de Exteriores de Polonia citó este miércoles al encargado de negocios de Rusia, Andréi Ordash, por la incursión de drones rusos.

Ordash aseguró a la agencia oficial RIA Nóvosti que las acusaciones vertidas tras dicha incursión son “infundadas”, ya que Varsovia “no ha presentado ninguna prueba de que esos drones tienen origen ruso”.

Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, contra Polonia se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.

Las autoridades polacas han encontrado restos de un misil de origen desconocido y de siete drones, según informó la portavoz del Ministerio del Interior, Kinga Gałecka.

Ante estas “violaciones sin precedentes” de su espacio aéreo, Polonia ha solicitado formalmente una consulta urgente de los aliados al haber invocado el Artículo 4 de la OTAN para preparar una respuesta conjunta de los aliados.

Aunque el primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó la situación como “más cercana a un conflicto abierto que nunca desde la Segunda Guerra Mundial”, enfatizó que no hay motivos para afirmar que el país está en guerra.

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a derribar aparatos no tripulados de Rusia.

