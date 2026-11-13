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Resumen

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El presidente ruso, Vladimir Putin, habla con Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Foto: EFE/EPA/Sergei Ilnitsky
El presidente ruso, Vladimir Putin, habla con Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Foto: EFE/EPA/Sergei Ilnitsky
Por Agencia AFP

Rusia dijo el viernes que todavía no ha accedido a permitir la participación de países europeos en las negociaciones con Ucrania mediadas por Estados Unidos, aunque representantes de Kiev y Washington lo dieron por hecho.

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