Dos policías y un civil muertos tras ataque con bomba contra patrulla de tránsito en Moscú

Dos policías y un civil murieron a consecuencia de un ataque con bomba contra un vehículo de la patrulla de tránsito en el sur de Moscú, en lo que sería el segundo atentado terrorista perpetrado en la capital rusa en los últimos dos días.

“Dos policías de Tránsito vieron a una persona sospechosa junto a un automóvil de la Policía. Cuando se acercaron para detenerle se activó un artefacto explosivo. A consecuencia de las heridas recibidas, los dos agentes de la Policía, así como la persona que estaba junto a ellos, murieron”, informó en Telegram el Comité de Instrucción de Rusia.

“Según la investigación, (...) en la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado debajo de un automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvárov”, declaró la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko.

Indicó que los investigadores valoran diversas versiones del asesinato, una de las cuales vincula el atentado a los servicios de inteligencia ucraniana.

“La dirección principal de investigaciones del CIR incoó una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de sustancias explosivas”, señaló.

Policías rusos bloquean una calle en el lugar donde explotó un coche bomba de la policía en Moscú, Rusia, el 24 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV / MAXIM SHIPENKOV

Al lugar de los hechos, indicó, ya fueron enviados investigadores y criminalistas de la oficina central del CIR.

“Continúa la revisión del lugar de los hechos. Los investigadores llevarán a cabo los peritajes necesarios, incluyendo los de medicina forense y de explosivos. Se interroga a los testigos y se revisan las cámaras de seguridad”, dijo.