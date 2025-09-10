El presidente ruso, Vladimir Putin, participa en la cumbre virtual BRICS convocada por Brasil en la residencia de Bocharov Ruchei en Sochi, región de Krasnodar, Rusia, el 8 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN)
/ VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Agencia EFE

Escucha la noticia

El Kremlin critica que la Unión Europea y la OTAN acusen “diariamente” a Rusia de provocaciones
El Kremlin criticó hoy que la (UE) y la acusen “diariamente” a de “provocaciones”, en respuesta a las acusaciones de que drones rusos violaron el espacio aéreo de .

Los dirigentes de la UE y la OTAN acusan diariamente a Rusia de provocaciones. En la mayoría de las ocasiones sin ni siquiera intentar presentar argumentos”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Francisco Sanz
En cuanto a los detalles del incidente ocurrido esta madrugada, Peskov respondió que no es “su competencia” y remitió al Ministerio de Defensa ruso, que mantiene un riguroso silencio.

A su vez, negó que las autoridades polacas hubieran intentado ponerse en contacto con Moscú para abordar este asunto, que Varsovia catalogó de “acto de agresión”.

Por lo que yo sé, no”, dijo.

El ministerio de Exteriores de Polonia citó este miércoles al encargado de negocios de Rusia, Andréi Ordash, por la incursión de drones rusos.

Ordash aseguró a la agencia oficial RIA Nóvosti que las acusaciones vertidas tras dicha incursión son “infundadas”, ya que Varsovia “no ha presentado ninguna prueba de que esos drones tienen origen ruso”.

Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, contra Polonia se lanzaron de forma deliberada al menos ocho drones kamikaze Shahed.

Las autoridades polacas han encontrado restos de un misil de origen desconocido y de siete drones, según informó la portavoz del Ministerio del Interior, Kinga Gałecka.

Ante estas “violaciones sin precedentes” de su espacio aéreo, Polonia ha solicitado formalmente una consulta urgente de los aliados al haber invocado el Artículo 4 de la OTAN para preparar una respuesta conjunta de los aliados.

Aunque el primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó la situación como “más cercana a un conflicto abierto que nunca desde la Segunda Guerra Mundial”, enfatizó que no hay motivos para afirmar que el país está en guerra.

Drones rusos ya habían caído con anterioridad en territorio de países de la OTAN vecinos de Ucrania, pero es la primera vez que uno de ellos se ve obligado a derribar aparatos no tripulados de Rusia.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

