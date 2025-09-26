El Kremlin ve “irresponsable” advertencia europea sobre posible derribo de aviones rusos

Escucha la noticia
El Kremlin ve “irresponsable” advertencia europea sobre posible derribo de aviones rusosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Kremlin consideró hoy “irresponsable” la advertencia de varios países europeos de que derribarán los aviones rusos que violen su espacio aéreo.
“No quiero ni hablar de eso, ya que esta es una declaración irresponsable”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Trump pide a Erdogan que Turquía deje de comprar petróleo ruso
Subrayó que “las acusaciones contra Rusia de que sus aviones violaron un espacio aéreo y penetraron en algún cielo son infundadas”.
“No se han presentado pruebas mínimamente convincentes”, añadió.
E insistió: “Todos los vuelos de nuestros aviones militares se realizan en estricta consonancia con las normas internacionales”.
Peskov respondió así a una noticia de la agencia Bloomberg sobre qué representantes occidentales se reunieron con diplomáticos rusos, a los que advirtieron de que esos países responderán con la fuerza a las próximas incursiones aéreas rusas.
Al respecto, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que los países aliados no permitirán que se sigan produciendo violaciones del espacio aéreo con aviones y con drones rusos, que han sido denunciadas por Polonia, Rumanía y los países bálticos.
Las tensiones fronterizas entre Rusia y los miembros europeos de la OTAN se han disparado desde que a mediados de septiembre una veintena de drones rusos penetraran en territorio de Polonia, que lo consideró “un acto de agresión”.
TE PUEDE INTERESAR
- El reloj nuclear avanza: la incertidumbre por el fin del START III y por qué Putin pidió que sea prorrogado
- ¿Ucrania puede ganar la guerra a Rusia y recuperar todo su territorio, como piensa ahora Trump?
- Zelensky advierte que autoridades rusas deben parar la guerra o buscarse “refugios antibombas”
- Zelensky advierte que ser miembro de la OTAN no garantizaría la seguridad de Ucrania
Contenido sugerido
Contenido GEC