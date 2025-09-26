El presidente ruso, Vladimir Putin, en la residencia estatal Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú, Rusia, el 18 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/MIKHAIL SINITSYN / SPUTNIK)
El presidente ruso, Vladimir Putin, en la residencia estatal Novo-Ogaryovo, en las afueras de Moscú, Rusia, el 18 de septiembre de 2025.
El Kremlin ve “irresponsable” advertencia europea sobre posible derribo de aviones rusos
El Kremlin ve “irresponsable” advertencia europea sobre posible derribo de aviones rusos

El Kremlin ve “irresponsable” advertencia europea sobre posible derribo de aviones rusos

consideró hoy “irresponsable” la advertencia de varios países europeos de que derribarán los que violen su espacio aéreo.

“No quiero ni hablar de eso, ya que esta es una declaración irresponsable”, dijo , portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Subrayó que “las acusaciones contra Rusia de que sus aviones violaron un espacio aéreo y penetraron en algún cielo son infundadas”.

“No se han presentado pruebas mínimamente convincentes”, añadió.

E insistió: “Todos los vuelos de se realizan en estricta consonancia con las normas internacionales”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el gobernador de Chukotka, en Anadyr, en la región autónoma de Chukotka, Rusia, el 16 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN
El presidente ruso, Vladimir Putin, se reúne con el gobernador de Chukotka, en Anadyr, en la región autónoma de Chukotka, Rusia, el 16 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN

Peskov respondió así a una noticia de la agencia Bloomberg sobre qué representantes occidentales se reunieron con diplomáticos rusos, a los que advirtieron de que esos países responderán con la fuerza a las próximas incursiones aéreas rusas.

Al respecto, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que los países aliados no permitirán que se sigan produciendo violaciones del espacio aéreo con aviones y con drones rusos, que han sido denunciadas por Polonia, Rumanía y los países bálticos.

Las tensiones fronterizas entre Rusia y los se han disparado desde que a mediados de septiembre una veintena de drones rusos penetraran en territorio de Polonia, que lo consideró “un acto de agresión”.

