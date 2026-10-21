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El petrolero DF PEAK —parte de la «flota en la sombra» rusa— siendo escoltado por la Marina francesa hacia la bahía de La Possession, frente a la costa de la isla francesa de La Reunión, el 15 de octubre de 2026. (Richard BOUHET / AFP)
El petrolero DF PEAK —parte de la «flota en la sombra» rusa— siendo escoltado por la Marina francesa hacia la bahía de La Possession, frente a la costa de la isla francesa de La Reunión, el 15 de octubre de 2026. (Richard BOUHET / AFP)
/ RICHARD BOUHET
Por Agencia EFE

El primer petrolero cargado con 40.000 toneladas de diésel partirá mañana, jueves, rumbo a Estados Unidos en el marco del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump, según informó hoy el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

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