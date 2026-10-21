El primer petrolero cargado con 40.000 toneladas de diésel partirá mañana, jueves, rumbo a Estados Unidos en el marco del acuerdo alcanzado el pasado 9 de octubre entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump, según informó hoy el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

“Está previsto que el primer petrolero zarpe del puerto mañana, 22 de octubre, rumbo a Estados Unidos”, declaró a la prensa, citado por la agencia TASS, desde San Petersburgo, el principal puerto ruso en el Báltico.

Tras puntualizar que el primer petrolero transporta un total de 40.000 toneladas, aseguró que “a esta seguirán otras partidas, sin lugar a dudas”.

“Tal y como acordamos ambos países, cubriremos la demanda (de diésel) de Estados Unidos en la medida de nuestras posibilidades”, sostuvo, al señalar que el proceso de firma del acuerdo de suministros entre ambos países “está en la etapa final”.

Subrayó que en la actualidad Rusia no exporta “el volumen total, sino en el marco de las posibilidades de nuestras refinerías”.

“Alcanzaremos el nivel previsto solo para fines de año, y entonces otros países también recibirán los volúmenes (de diésel) que recibían antes”, dijo.

Este mismo miércoles el emisario de Estados Unidos, Steve Witkoff, agradeció en nombre de Trump a Putin durante la reunión celebrada en San Petersburgo, por la decisión de enviar diésel a su país.

Por su parte, el mandatario ruso declaró que Rusia esta cargando varios buques petroleros, el primero de los cuales “saldrá dentro de dos o tres días y luego seguirán uno tras otro”.

“Es importante garantizar la parte financiera para que todo funcione”, dijo.

Además, señaló que tras el anuncio del acuerdo de diésel alcanzado con Trump, “los precios en el mercado internacional cayeron inmediatamente en un 5-6 %”.

Los persistentes ataques ucranianos de los últimos meses contra refinerías rusas mellaron la producción de gasolina y diésel y provocaron un déficit de combustible en Rusia, expresado en un aumento de los precios de estos productos y largas colas en las gasolineras.

Apenas hace un mes el propio Nóvak encargó al Gobierno elevar la producción y puntualizar los niveles de importación de combustible para estabilizar el mercado interno.

Entre las medidas tomadas estaba la prohibición de exportación de gasolina y diésel, levantada parcialmente el para cumplir con el acuerdo alcanzado entre Putin y Trump.

Así, Rusia exportará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas después.

Novak indicó anteriormente que Rusia podría incluso adelantarse a estos planes y llegar a exportar para finales de año hasta 3,5 millones de toneladas de diésel en el marco del acuerdo alcanzado con Estados Unidos, equivalente a más del 10 % del mercado mundial.

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