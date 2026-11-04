El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en Ashgabat, el 12 de diciembre de 2025. (Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en Ashgabat, el 12 de diciembre de 2025. (Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
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El Kremlin espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantenga sus esfuerzos dirigidos a lograr la paz en Ucrania pese a la derrota republicana en las elecciones de medio mandato, declaró este miércoles el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

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