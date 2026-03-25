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Fotografía de archivo de la central nuclear en Bushehr, al sur de Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
Fotografía de archivo de la central nuclear en Bushehr, al sur de Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

La corporación atómica rusa, Rosatom, evacuó este miércoles a 163 operarios de la central nuclear iraní de Bushehr, que fue atacada el martes por segunda vez en una semana.

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