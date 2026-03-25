La corporación atómica rusa, Rosatom, evacuó este miércoles a 163 operarios de la central nuclear iraní de Bushehr, que fue atacada el martes por segunda vez en una semana.

“Hoy, aproximadamente a las 07.20 hora de Moscú, a través de la frontera irano-armenia han cruzado 163 personas”, dijo Alexéi Lijachov, jefe de Rosatom, a la prensa local.

En total, cerca de 300 especialistas continúan trabajando en Irán, aunque sólo “unas decenas se encuentran en la misma planta”.

Destacó que Rusia informó a los implicados en el conflicto sobre la ruta de evacuación, en particular Estados Unidos e Israel, además de que la parte iraní ha ofrecido su “plena colaboración”.

“Trabajamos como un frente común. Todos trabajan para garantizar al máximo la seguridad de la gente”, añadió.

Antes, Lijachov aseguró en un comunicado: “Estamos reduciendo temporalmente al mínimo el número de especialistas en la planta hasta que la situación se normalice. La salud y la vida de nuestros empleados son nuestra máxima prioridad”.

Rosatom informó que prevé que, tras las tres evacuaciones completadas, dos grupos más abandonen el país próximamente.

Esta foto del 10 de noviembre del 2019 muestra una bandera de Irán en la central nuclear de Bushehr, durante la ceremonia oficial de inicio de las obras de un segundo reactor. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

“La situación en la central nuclear de Bushehr sigue deteriorándose”, añadieron después de que ayer se produjera otro ataque en la zona próxima a la unidad de potencia número uno, que está actualmente en funcionamiento.

La Organización de Energía Atómica de Irán denunció anoche que los bombardeos de Israel y Estados Unidos tuvieron de nuevo como blanco la central nuclear de Bushehr.

Uno de los edificios técnicos de Bushehr, que fue construido por ingenieros rusos, ya fue alcanzado el pasado miércoles por un proyectil. Esta central no había sido atacada aún, a diferencia de las plantas de enriquecimiento de uranio de Natanz e Isfahan.

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