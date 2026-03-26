Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Alta Representante de la Unión Europea y Vicepresidenta de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, en una imagen del 18 de marzo de 2026. (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP).
La Alta Representante de la Unión Europea y Vicepresidenta de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, en una imagen del 18 de marzo de 2026. (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP).
/ NICOLAS TUCAT
Por Agencia AFP

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó este jueves a Rusia de estar facilitando información de inteligencia a Irán para “matar a estadounidenses” en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.